«Mi sarebbe piaciuto salutare allo stadio e andare via in un modo diverso». Così Danilo, in partenza da Torino, ha parlato ai microfoni dei giornalisti prima di lasciare l'Italia e la Juventus con cui ha risolto il suo contratto. «Sicuramente porto con me solo bei ricordi. Sono stati cinque anni che mi hanno fatto bene come persona, uomo e calciatore», ha aggiunto.