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Mondiali 2026 – La Svizzera di Akanji regola la Bosnia: 4-1, espulso Muharemovic
La Svizzera vince 4-1 contro la Bosnia nella seconda giornata del Gruppo B e sale a 4 punti dopo due partite al Mondiale 2026. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la partita si ravviva nel secondo tempo ma è alla prima vera e propria chance che la Svizzera sblocca il match al 74' con una grande conclusione al volo di Manzambi, talento classe 2005 del Friburgo.
A 10' dalla fine, la Bosnia resta in dieci per il rosso diretto a Muharemovic per fallo fuori area su Embolo lanciato verso la porta. La Svizzera ne approfitta subito e raddoppia all'84' con Vargas, salvo poi portarsi sul 3-0 ancora con Manzambi su assist di Vargas.
Al 93' arriva il gol della bandiera di Mahmic sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il definitivo 3-1 e al 97' la Svizzera segna il quarto gol con Xhaka su calcio di rigore. 90' per Akanji, autore di una prova diligente in mezzo alla difesa. Svizzera che sale in vetta al Gruppo B con 4 punti in due partite, in attesa di Canada-Qatar, mentre la Bosnia resta a quota 1.
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