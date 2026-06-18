La Svizzera vince 4-1 contro la Bosnia nella seconda giornata del Gruppo B e sale a 4 punti dopo due partite al Mondiale 2026

La Svizzera vince 4-1 contro la Bosnia nella seconda giornata del Gruppo B e sale a 4 punti dopo due partite al Mondiale 2026. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la partita si ravviva nel secondo tempo ma è alla prima vera e propria chance che la Svizzera sblocca il match al 74' con una grande conclusione al volo di Manzambi, talento classe 2005 del Friburgo.