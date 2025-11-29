Ademola Lookman è pronto a fare le valigie e a lasciare la Serie A? Arrivano indiscrezioni su una possibile partenza dell'esterno nigeriano, lo scorso anno molto vicino all'Inter.
calciomercato
Lookman, addio all’Atalanta a gennaio? “Un club pronto a garantirgli ingaggio super”
L'Atalanta decise di non venderlo anche a fronte di una proposta molto allettante, seppur lontana dalle richieste della dirigenza orobica. Ora, sei mesi dopo, le chance di non vedere più Lookman in maglia nerazzurra crescono sempre di più.
"Da capire ancora invece il futuro di Lookman, che rimane un uomo mercato. In estate l’Inter ha provato a prenderlo ma alla fine non è riuscita a soddisfare le richieste dell'Atalanta. Il Galatasaray a gennaio è pronto a fare due acquisti importanti e punta a pescare proprio nel campionato italiano. Lookman è una prima scelta e il club turco è pronto a garantirgli un super ingaggio. Ma c’è da convincere l’Atalanta che al momento non ha ricevuto alcuna offerta", si legge su Tuttomercatoweb.com.
Lookman in questa stagione ha segnato solo due gol, uno al Milan e uno in Champions League mercoledì sera contro l'Eintracht, per un totale di 12 presenze. La sua avventura all'Atalanta sembra dunque essere giunta all'epilogo.
