Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Mattia Esposito, la spunta il Napoli: i dettagli dell’operazione. C’era anche l’Inter
calciomercato
Mattia Esposito, la spunta il Napoli: i dettagli dell’operazione. C’era anche l’Inter
Il talentuoso attaccante classe 2008 lascerà a breve il Sorrento: decisa la prossima tappa della sua carriera
Era uno dei giovani più corteggiati d'Italia: attaccante, classe 2008, con alle spalle già numerose presenze in Serie C con il Sorrento. Mattia Esposito era finito sul taccuino di numerosi club del massimo campionato, Inter inclusa: a spuntarla, alla fine, è il Napoli, secondo quanto conferma Sky Sport. Esposito si legherà ai partenopei, dopo di che verrà girato in prestito al Bari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA