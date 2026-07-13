Era uno dei giovani più corteggiati d'Italia: attaccante, classe 2008, con alle spalle già numerose presenze in Serie C con il Sorrento. Mattia Esposito era finito sul taccuino di numerosi club del massimo campionato, Inter inclusa: a spuntarla, alla fine, è il Napoli, secondo quanto conferma Sky Sport. Esposito si legherà ai partenopei, dopo di che verrà girato in prestito al Bari.