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Mattia Esposito, la spunta il Napoli: i dettagli dell’operazione. C’era anche l’Inter

Mattia Esposito, la spunta il Napoli: i dettagli dell’operazione. C’era anche l’Inter - immagine 1
Il talentuoso attaccante classe 2008 lascerà a breve il Sorrento: decisa la prossima tappa della sua carriera
Fabio Alampi Redattore 

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Era uno dei giovani più corteggiati d'Italia: attaccante, classe 2008, con alle spalle già numerose presenze in Serie C con il Sorrento. Mattia Esposito era finito sul taccuino di numerosi club del massimo campionato, Inter inclusa: a spuntarla, alla fine, è il Napoli, secondo quanto conferma Sky Sport. Esposito si legherà ai partenopei, dopo di che verrà girato in prestito al Bari.

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