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Inter, in arrivo un nuovo Esposito? Occhi su Mattia, ecco chi è. E attenzione a un fattore
C'è un altro Esposito pronto a lasciare il segno nel calcio italiano: dopo i fratelli Salvatore, Sebastiano e Pio, nell'ultima stagione ha cominciato a farsi strada anche Mattia, attaccante classe 2008 del Sorrento, solo omonimo dei canterani dell'Inter. Calciatore estroso, in grado di giocare sia da seconda punta che da esterno offensivo, nonostante la giovanissima età vanta già due anni di esperienza tra i professionisti, con quasi 30 presenze fra Serie C e Coppa Italia. Numeri che hanno fatto drizzare le antenne a numerosi club: Inter, Atalanta, Cagliari, giusto per fare qualche nome, hanno inviato osservatori per visionare il giocatore da vicino, ma l'elenco non finisce qui.
Il suo destino appare segnato: in estate farà il salto di qualità, lasciando Sorrento e approdando in una realtà più competitiva. In tal senso è arrivata una notizia che suona come un indizio: Esposito è entrato a far parte della Marat Football Management, l'agenzia di procura che fa capo a Mario Giuffredi, che già gestisce i tre fratelli Esposito. E chissà che non possa diventare il quarto calciatore con questo cognome a indossare la maglia nerazzurra...
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