C'è un altro Esposito pronto a lasciare il segno nel calcio italiano: dopo i fratelli Salvatore, Sebastiano e Pio, nell'ultima stagione ha cominciato a farsi strada anche Mattia, attaccante classe 2008 del Sorrento, solo omonimo dei canterani dell'Inter. Calciatore estroso, in grado di giocare sia da seconda punta che da esterno offensivo, nonostante la giovanissima età vanta già due anni di esperienza tra i professionisti, con quasi 30 presenze fra Serie C e Coppa Italia. Numeri che hanno fatto drizzare le antenne a numerosi club: Inter, Atalanta, Cagliari, giusto per fare qualche nome, hanno inviato osservatori per visionare il giocatore da vicino, ma l'elenco non finisce qui.