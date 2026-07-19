Ormai le spese pazze, nel campionato inglese, sono fuori controllo: il Chelsea piazza un acquisto da quasi 140 mln

Redazione1908
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L'Aston Villa ha accettato un'offerta di 117 milioni di sterline (oltre 137 milioni di euro) per il 23enne centrocampista della nazionale inglese Morgan Rogers da parte del Chelsea.

Una cifra che supererebbe quella che versata dal Manchester City al Nottingham Forest per Elliot Anderson, diventando così il record per un calciatore inglese. Secondo i media britannici Rogers si sottoporrà lunedì a visita medica a Londra, al ritorno dai Mondiali, in vista della firma di un contratto di sei anni con il club di Stamford Bridge

Chelsea

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