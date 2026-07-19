Il mercato dell'Inter deve ancora entrare nel vivo: sono tanti i dossier aperti, dall'esterno destro fino al difensore centrale senza dimenticare poi il centrocampista oltre alle tante cessioni ancora da concretizzare.

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"La sensazione generale è che, al 19 di luglio, non ci sia frenesia di acquisti nel mondo Inter: i dirigenti, in continuo contatto con Chivu, sanno bene quali sono le necessità indicate dal tecnico (uno o due centrali sulla base di quello che farà Pavard e, appunto l'esterno destro). Con il budget messo a disposizione dalla proprietà più i proventi delle eventuali cessioni, Ausilio e Marotta sono convinti di poter fare innesti importanti", si legge su Sport Mediaset.

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La dirigenza nerazzurra non ha fretta, anzi è consapevole di poter fare tutto nel migliore dei modi: "Al momento però non c'è fretta di portare subito giocatori alla corte del tecnico romeno. Certo, avere a disposizione i giocatori il prima possibile è una bell'aiuto per ogni allenatore ma il caso Akanji insegna: da metà agosto possono spuntare grosse occasioni sul mercato e l'Inter vuole farsi trovare pronta per quel momento", chiosa Sport Mediaset.