Piero Ausilio ha ritrovato in queste ore sia Dario Baccin che Cristian Chivu. Il direttore sportivo dell’Inter è arrivato nel pomeriggio nel ritiro nerazzurro, dove la squadra sta soggiornando da giovedì scorso e dove rimarrà fino a domenica prossima. L’area sport si è quindi ricompattata per un aggiornamento sul fronte mercato, in attesa di arrivare a definire gli obiettivi che ancora mancano e su cui il club continua a lavorare senza farsi prendere dalla frenesia.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L’obiettivo rimane quello di arrivare a definire almeno il nuovo esterno destro entro la fine della prossima settimana. I nerazzurri lavorano sotto traccia su nomi già emersi, come Spence, Molina e Doué, ma non solo. La strategia in questo momento è chiaro: si procederà a fari spenti, in virtù di quanto accaduto per diversi motivi con Palestra e Khalaili. Non escluse sorprese, anche perché bisognerà come sempre capire la fattibilità di certe operazioni dal punto di vista economico. Sul fronte che porta al calciatore del Tottenham, per esempio, l’ottimo mondiale può aver dato conferma del suo livello, ma ha anche alzato le aspettative economiche degli Spurs.

Con il club inglese si è già parlato, e la sensazione che emerge è che si tornerà a farlo a stretto giro, anche di Romero. E’ un giocatore che ovviamente piace a tutti, dalla dirigenza all’allenatore, che lo ritiene perfetto perché ha caratteristiche che agevolerebbero la sua idea di calcio. L’Inter oggi in difesa cerca un elemento che alzi il livello del reparto e non c’è dubbio che ciò avverrebbe con l’argentino.