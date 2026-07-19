VIDEO FCIN1908 / Inter, foto e autografi per Zielinski, Akinsanmiro, Pavard e Bisseck

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E' ancora tutto da decidere il futuro di Benjamin Pavard che, dopo il rientro dal prestito all'OM, si è regolarmente aggregato al resto del gruppo Inter nel ritiro estivo in Germania. Dopo le tensioni dell'anno scorso, a legiferare sul da farsi sarà l'allenatore Cristian Chivu, come scrive Tuttosport:

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"Di difensori centrali ne servirebbero due e anche in questo caso andranno messi a fuoco gli obiettivi con relativi costi. Di certo c’è stato il reintegro di Pavard che è regolarmente partito in ritiro con la squadra: un anno fa l’addio si portò dietro anche parecchie tensioni con parte del gruppo squadra ma - va detto - pure Calhanoglu sembrava ormai fuori dall’Inter invece è stato riaccolto da capitan Lautaro in nome del gruppo. Toccherà a Chivu capire se Pavard può essere ancora funzionale all’Inter".

"Valutazione che, come spiegato, va al di là delle qualità del francese in campo. Qualora l’allenatore decidesse di tenerlo, servirebbe un solo centrale e questo, per il principio dei vasi comunicanti, avrebbe effetto sul budget per le altre operazioni. Va infine sottolineato che - a livello numerico - con Stankovic e Massolin l’Inter sarebbe coperta pure in mezzo al campo: ma non ditelo a Chivu, che si ritroverebbe con un’Inter più debole rispetto a quella di un anno fa...".

(Fonte: Tuttosport)