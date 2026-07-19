GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Singo, profilo accostato all'Inter negli ultimi giorni:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Voglio rispondere ad almeno 5-6 domande che mi sono arrivate su Singo, su un eventuale obiettivo Inter, ho trattato 4 estati fa quando già allora Dumfries era non incedibile in presenza di offerta roboante.

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Non si parlava di Real Madrid ma di Premier e di Chelsea, poi l'Inter riuscì a trattenerlo ma aveva fatto un sondaggio su Singo quando era al Torino, c'erano dei prezzi attendibili, era un profilo che piaceva moltissimo ma, per rispondere alle vostre domande, credo che sia cambiato il vento e il vento dice che c'è una clausola da 55 mln, c'è un ingaggio da 4 milioni a salire più bonus e che per parlare col Galatasaray è sempre abbastanza complicato.

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Singo all'Inter piace da sempre, piace come piaceva Chalobah, poi i prezzi cambiano, gli ingaggi aumentano e oggi la teniamo come una suggestione, almeno per ora, in standby"