"Conterà molto l'aspetto mentale, il mister insiste molto su questo, se hai quella forza mentale per pensare sempre alla prossima partita sicuramente vinci tante partite. È una fase molto importante su cui stiamo lavorando, come squadra ce l'abbiamo ma possiamo fare ancora qualcosa in più", prosegue. Infine un pensiero sulle differenze tra calcio spagnolo e italiano: "In Serie A la concentrazione è fondamentale, è come una partita a scacchi, è più tattica anche se ultimamente si cerca molto il duello e l'uno contro uno. Si difende molto meglio, lo si vede ad esempio dalle difficoltà che sta vivendo Dovbyk, che ha fatto una stagione incredibile al Girona mentre ha fatto fatica nelle prime partite in Italia. Magari in Liga si cerca più la qualità, è più divertente ma c'è meno attenzione alla fase difensiva".