Il Milan ha trovato l'attaccante per Allegri. Secondo Fabrizio Romano accordo trovato col Chelsea per Nkunku, in passato anche nel mirino dell'Inter, una volta sfumata la trattativa Lookman .

"Christopher Nkunku al Milan, here we go! Accordo verbale raggiunto tra i club. Milan e Chelsea sono pronti a preparare i documenti oggi. Il pacchetto totale per Christopher Nkunku al Milan può raggiungere i 42 milioni di euro, inclusi i bonus. Il Chelsea accetta una cifra fissa iniziale superiore ai 35 milioni di euro più bonus. Nkunku ha detto sì a un contratto di 5 anni ieri".