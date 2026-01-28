FC Inter 1908
Percassi: “Lookman via a gennaio? L’arrivo di Raspadori non presupponeva il suo addio”

L'ad dell'Atalanta ha parlato del mercato e si è soffermato sulla possibile partenza a gennaio del nigeriano
«Lookmanrimarrà fino a fine stagione? L'arrivo di Raspadori è stata un'opportunità di mercato che non presupponeva la cessione di un giocatore. Siamo contenti che Giacomo abbia scelto l'Atalanta, è un giocatore importante come Ademola che stasera torna ad essere titolare, c'è da tornare a fare bene, questo insomma...».

Così prima della gara contro l'Union SG, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato dell'attaccante nigeriano che in estate sembrava volersi trasferire all'Inter.

Si era parlato di lui e di un possibile trasferimento in Turchia o anche del Napoli che ci avrebbe pensato se non avesse avuto il mercato bloccato.

(Fonte: SS24)

