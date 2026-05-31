In attesa di capire se resterà o meno al Milan ( secondo Di Marzio starebbe riflettendo e deciderà anche in base ai progetti futuri del Milan.ndr ) Luka Modric ha scritto un post per ringraziare i tifosi rossoneri del sostegno nel corso della sua stagione a Milano.

"Una stagione con momenti belli e momenti difficilli,ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno!", ha scritto il giocatore croato nel post pubblicato su Instagram.