In attesa di capire se resterà o meno al Milan (secondo Di Marzio starebbe riflettendo e deciderà anche in base ai progetti futuri del Milan.ndr) Luka Modric ha scritto un post per ringraziare i tifosi rossoneri del sostegno nel corso della sua stagione a Milano.
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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Modric ringrazia i tifosi del Milan: “Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere…”
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Modric ringrazia i tifosi del Milan: “Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere…”
Il post del calciatore rossonero sui social. Non ha ancora deciso se resterà o meno dalle indiscrezioni che circolano sul suo futuro
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"Una stagione con momenti belli e momenti difficilli,ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno!", ha scritto il giocatore croato nel post pubblicato su Instagram.
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