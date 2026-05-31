FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Modric ringrazia i tifosi del Milan: “Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere…”

calciomercato

Modric ringrazia i tifosi del Milan: “Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere…”

Modric ringrazia i tifosi del Milan: “Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere…” - immagine 1
Il post del calciatore rossonero sui social. Non ha ancora deciso se resterà o meno dalle indiscrezioni che circolano sul suo futuro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

In attesa di capire se resterà o meno al Milan (secondo Di Marzio starebbe riflettendo e deciderà anche in base ai progetti futuri del Milan.ndr) Luka Modric ha scritto un post per ringraziare i tifosi rossoneri del sostegno nel corso della sua stagione a Milano.

Modric ringrazia i tifosi del Milan: “Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere…”- immagine 2
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Una stagione con momenti belli e momenti difficilli,ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno!", ha scritto il giocatore croato nel post pubblicato su Instagram.

 

Leggi anche
Clamoroso Leao: “Ho dato al Milan tutto ciò che potevo: ora voglio provare una nuova...
UFFICIALE – Liverpool, esonerato Slot: il comunicato. Iraola favorito come sostituto

© RIPRODUZIONE RISERVATA