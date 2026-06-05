Il calciatore del Real è in scadenza ed era stato accostato pure all'Inter, ma ci sarebbe il club lariano per lui alla finestra

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 23:16)

Nei giorni scorsi, Daniel Carvajal, giocatore che ha appena salutato a parametro zero il Real Madrid è stato associato all'Inter. Da quanto scrivono i media spagnoli però ci sarebbe un altro club italiano, il Como.

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Cesc Fabregas starebbe tentando di convincere il giocatore svincolato a sposare il progetto del club lariano che dopo aver usufruito di Nico Paz comprato a prezzo di favore con il diritto di riacquisto, ha messo gli occhi su altri giocatori del club spagnolo: Gonzalo e i due giovani cresciuti nel vivaio madridista Palacios e Fortea.