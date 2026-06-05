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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie In Spagna – Gli occhi del Como sul Real per tre obiettivi. E Fabregas vuole Carvajal

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In Spagna – Gli occhi del Como sul Real per tre obiettivi. E Fabregas vuole Carvajal

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Il calciatore del Real è in scadenza ed era stato accostato pure all'Inter, ma ci sarebbe il club lariano per lui alla finestra
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nei giorni scorsi, Daniel Carvajal, giocatore che ha appena salutato a parametro zero il Real Madrid è stato associato all'Inter. Da quanto scrivono i media spagnoli però ci sarebbe un altro club italiano, il Como.

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Cesc Fabregas starebbe tentando di convincere il giocatore svincolato a sposare il progetto del club lariano che dopo aver usufruito di Nico Paz comprato a prezzo di favore con il diritto di riacquisto, ha messo gli occhi su altri giocatori del club spagnolo: Gonzalo e i due giovani cresciuti nel vivaio madridista Palacios e Fortea.

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