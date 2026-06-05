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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ziliani su Koopmeiners: “La Juve stapperebbe champagne: mi sbagliavo, ora il giocatore vale…”
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Ziliani su Koopmeiners: “La Juve stapperebbe champagne: mi sbagliavo, ora il giocatore vale…”
Il valore del giocatore è crollato
Giorni fa Paolo Ziliani ha pubblicato un articolo dal titolo “Guida pratica per seguire i prossimi 90 giorni di fuoco in casa Juventus”, nel quale analizza "i mille problemi che a causa delle restrizioni imposte dall’UEFA il club incontrerà sul mercato - in primis la necessità di vendere prima di comprare e il divieto di spendere un euro in più del ricavato". E per mille problemi il giornalista sportivo intende chiaramente i flop del mercato 2024. Giocatori che non hanno rispettato le aspettative, giocatori che si sono deprezzati: CONTINUA A LEGGERE.
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