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Ziliani su Koopmeiners: “La Juve stapperebbe champagne: mi sbagliavo, ora il giocatore vale…”

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Il valore del giocatore è crollato
Redazione1908

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Giorni fa Paolo Ziliani ha pubblicato un articolo dal titolo “Guida pratica per seguire i prossimi 90 giorni di fuoco in casa Juventus, nel quale analizza "i mille problemi che a causa delle restrizioni imposte dall’UEFA il club incontrerà sul mercato - in primis la necessità di vendere prima di comprare e il divieto di spendere un euro in più del ricavato". E per mille problemi il giornalista sportivo intende chiaramente i flop del mercato 2024. Giocatori che non hanno rispettato le aspettative, giocatori che si sono deprezzati: CONTINUA A LEGGERE.

 

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