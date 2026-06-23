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fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – Palestra-Inter, fumata bianca vicina. Paz e Jones? I nerazzurri…

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Repubblica – Palestra-Inter, fumata bianca vicina. Paz e Jones? I nerazzurri…

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Sono giorni cruciali per definire l'operazione Palestra ma l'Inter è impegnata anche su un altro tavolo: quello per Nico Paz.
Matteo Pifferi Redattore 

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Sono giorni cruciali per definire l'operazione Palestra ma l'Inter è impegnata anche su un altro tavolo: quello per Nico Paz. Repubblica fa il punto della situazione sulle due operazioni:

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"L'Inter gioca su due tavoli, tra Palestra e Nico Paz. Il Como si sta confrontando con il Real Madrid: vorrebbe trattenerlo, ma non a qualsiasi condizione. Il club nerazzurro aspetta, potrebbe inserirsi in questo spazio grigio. Vicina la fumata bianca per Palestra. A Milano è presente il suo agente, che in queste ore incontrerà l'Inter: l'Atalanta chiede 50 milioni garantiti, si tratta sui bonus per arrivare alla terra promessa".

Nico paz

Il quotidiano, poi, aggiorna anche sul centrocampo: i nerazzurri continuano ad inseguire Curtis Jones ma la trattativa con il Liverpool è ancora lontana dalla chiusura. "Per Jones c'è una differenza di 10 milioni tra la richiesta del Liverpool e l'offerta dei nerazzurri (35 contro 25), intanto Marotta deve vendere Frattesi", commenta Repubblica.

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