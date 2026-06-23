Repubblica – Palestra-Inter, fumata bianca vicina. Paz e Jones? I nerazzurri…

Sono giorni cruciali per definire l'operazione Palestra ma l'Inter è impegnata anche su un altro tavolo: quello per Nico Paz.

Sono giorni cruciali per definire l'operazione Palestra ma l'Inter è impegnata anche su un altro tavolo: quello per Nico Paz. Repubblica fa il punto della situazione sulle due operazioni:

"L'Inter gioca su due tavoli, tra Palestra e Nico Paz. Il Como si sta confrontando con il Real Madrid: vorrebbe trattenerlo, ma non a qualsiasi condizione. Il club nerazzurro aspetta, potrebbe inserirsi in questo spazio grigio. Vicina la fumata bianca per Palestra. A Milano è presente il suo agente, che in queste ore incontrerà l'Inter: l'Atalanta chiede 50 milioni garantiti, si tratta sui bonus per arrivare alla terra promessa".