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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ex Inter, nuova esperienza all’estero per Sensi? Dopo Cipro, può andare in Bulgaria
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Ex Inter, nuova esperienza all’estero per Sensi? Dopo Cipro, può andare in Bulgaria
Il centrocampista classe '95, dopo una stagione con l'Anorthosis, sarebbe vicino alla firma con un altro club
Il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere ancora all'estero.
L'ex centrocampista dell'Inter, dopo una stagione positiva a Cipro con la maglia dell'Anorthosis, sarebbe pronto a cambiare nuovamente aria: secondo Fabrizio Romano, il classe '95 avrebbe accettato di unirsi al CSKA Sofia, formazione del massimo campionato bulgaro, sfruttando la clausola rescissoria da 200.000 euro.
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