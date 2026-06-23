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Ex Inter, nuova esperienza all’estero per Sensi? Dopo Cipro, può andare in Bulgaria

Ex Inter, nuova esperienza all’estero per Sensi? Dopo Cipro, può andare in Bulgaria - immagine 1
Il centrocampista classe '95, dopo una stagione con l'Anorthosis, sarebbe vicino alla firma con un altro club
Fabio Alampi Redattore 

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Il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere ancora all'estero.

Ex Inter, nuova esperienza all’estero per Sensi? Dopo Cipro, può andare in Bulgaria- immagine 2
Getty Images

L'ex centrocampista dell'Inter, dopo una stagione positiva a Cipro con la maglia dell'Anorthosis, sarebbe pronto a cambiare nuovamente aria: secondo Fabrizio Romano, il classe '95 avrebbe accettato di unirsi al CSKA Sofia, formazione del massimo campionato bulgaro, sfruttando la clausola rescissoria da 200.000 euro.

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