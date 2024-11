Alla vigilia della partita contro il Bologna, emerge una questione molto spinosa che riguarda Paulo Dybala. Fuori non per scelta fisica?

Ennesimo caso in casa Roma. Non c'è giorno tranquillo per i giallorossi in questa stagione. E anche alla vigilia della partita contro il Bologna, emerge una questione molto spinosa che riguarda Paulo Dybala. Ne parla diffusamente la Gazzetta dello Sport.