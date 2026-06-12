Sky – Cambiano i piani su Koné? Roma vorrebbe trattenere i suoi big ma…

Il club giallorosso punterà a fare cassa con giovani che non appartengono al progetto di Gasperini ma potrebbe essere necessaria una rinuncia

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 23:01)

Con la qualificazione della Roma (che avrà come ds dal primo luglioTony D'Amico che è stato esonerato dall'Atalanta) alla Champions League per la prossima stagione è cambiata anche la programmazione dei giallorossi sul mercato. O almeno la volontà del club sarebbe quella di trattenere quanti più big possibili. Koné, nel mirino dell'Inter la scorsa estate, era tra i giocatori sacrificabili ma il club vorrebbe provare a trattenere i suoi big.

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La Roma conta di fare cassa con i giovani in esubero e spera di riuscire a trattenere i suoi big, hanno spiegato a Skysport. Ma potrebbe esserci la necessità di cedere comunque un pezzo importante della rosa dati i paletti del fair play finanziario.

"Crediamo sia necessario, per questioni di fair play finanziario almeno uno dei big tra Koné, Ndicka, Soulé, Svilar. Ci sono delle preferenze su alcuni ruoli (come quello del portiere) e poi dipenderà dalle offerte che arrivano per rientrare nei piani dell'UEFA", ha spiegato Marchetti sul mercato del club della capitale.

Dybala - che prima delle ultime partite aveva detto che poteva essere vicino l'addio - ora sta trattando per la permanenza in giallorosso. La sua priorità è rimanere e i dirigenti e i suoi agenti sono in contatto per provare a trovare la firma.

(Fonte: Skysport)