Dopo una stagione da record come quella della passata stagione, un inizio un po' in sordina quest'anno per Federico Dimarco causato un po' anche dalla condizione fisica e da un infortunio che lo ha tenuto fermo per qualche settimana. E non gli ha permesso di dare con costanza il suo contributo alla manovra dell'Inter.

Quest'anno, sottolinea il Corriere dello Sport che parla di lui, "non ha ancora trovato la miglior versione di sé: in 14 apparizioni complessive ha trovato appena un assist in campionato e uno in Champions, con zero reti. Lui stesso ne è consapevole e, per quanto sia ovviamente complicato pensare di tornare sugli stessi numeri della passata stagione, ha ambizione e stimoli per rimpinguare il bottino personale". La sua prima parte di stagione è al di sotto delle aspettative, spiega il quotidiano sportivo. "Due assist e zero gol finora: il mancino vuole tornare subito agli standard degli ultimi anni".

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Prima della sosta Dimarco è sembrato ritrovarsi e i segnali si erano viste nelle gare dell'Inter e si sono visti anche con la maglia dell'Italia quando ha fornito all'ex compagno Frattesi l'assist per la rete contro la Francia. Mancini gli ha chiesto di giocare nei tre davanti: "movimenti diversi dal solito, ma con lo stesso atteggiamento di sempre. Tra qualche mese si capirà se il ct insisterà nell’utilizzarlo in quella posizione", sottolinea il CdS.

Il rinnovo di Dimarco

uando si riscalderà l’intero calderone dei contratti da rinnovare entro quella data. Sarà anche più facile farlo col sostegno dei risultati, in Italia e in Europa. Uno stimolo in più per tornare a sgasare come ai vecchi tempi. È il momento giusto: la campanella è suonata anche per Dimarco", conclude il quotidiano.

Di fatto, nelle scorse settimane, è già arrivato il rinnovo per lui che insieme al club nerazzurro ha deciso di allungare il suo contratto fino al 2028 con un'opzione che ha anche adeguato lo stipendio in automatico. Così, sottolinea il giornale sportivo, della sua permanenza all'Inter per il futuro si parlerà più avanti: "q

(Fonte: Corriere dello Sport)