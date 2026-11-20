Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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La dirigenza dell'Inter è al lavoro costantemente non solo per quel che concerne la prima squadra ma anche il settore giovanile. Ed è proprio in quest'ottica che si segnala l'interesse dei nerazzurri per Leon Da Silva.

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Si tratta di un difensore centrale classe 2010 che gioca nelle giovanili del Malmo, in Svezia, ma è in procinto di esordire ufficialmente tra i professionisti con la prima squadra (lo ha già fatto in amichevole contro il Nordsjaelland). Gianluca Di Marzio conferma la volontà dell'Inter di prendere Da Silva ma sul giocatore ci sono anche altre squadre in Italia (Milan e Torino) ma non solo.

Ci sono tante aspettative su Leon Da Silva, che vanta anche diverse presenze nelle Under della Nazionale svedese (Under 15, Under 16 e Under 17 dove gioca attualmente), tanto da essere paragonato a Van Dijk, anche per fisicità e letture difensive.