Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo, svincolato dopo l'esperienza all'Al Hilal e tornato in blaugrana dopo i sei mesi dell'ultima stagione:
"João Cancelo e l'FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore portoghese al Club. Il terzino arriva a titolo definitivo e firma con il Barça fino al 30 giugno 2029".
(Fonte: fcbarcelona.com)
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