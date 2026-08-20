Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo

Marco Macca
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Cancelo, Al-Hilal
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo, svincolato dopo l'esperienza all'Al Hilal e tornato in blaugrana dopo i sei mesi dell'ultima stagione:

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Getty Images

"João Cancelo e l'FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore portoghese al Club. Il terzino arriva a titolo definitivo e firma con il Barça fino al 30 giugno 2029".

(Fonte: fcbarcelona.com)

Cancelo

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