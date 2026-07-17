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Robin Gosens torna a giocare in Germania. L'ex esterno sinistro dell'Inter lascia la Fiorentina e si trasferisce in prestito allo Schalke 04.

Questo il comunicato:

L'FC Schalke 04 ha ingaggiato il 24 volte nazionale tedesco Robin Gosens. Gosens si trasferisce inizialmente al Knappen in prestito dall'AC Fiorentina. Il contratto contiene modalità che rendono possibile un impegno permanente del 32enne. Robin Gosens torna in Germania con molti anni di esperienza nel massimo calcio internazionale: per FC Dordrecht e Heracles Almelo in Olanda, per Atalanta, Inter e Fiorentina in Serie A così come per l'Union Berlin, la dinamica ala ha collezionato più di 100 punti in oltre 400 partite di campionato e partite di UEFA Champions League.

(schalke04.de)