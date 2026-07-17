L'esterno sinistro classe '94 lascia la Fiorentina e fa ritorno in Bundesliga
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Robin Gosens torna a giocare in Germania. L'ex esterno sinistro dell'Inter lascia la Fiorentina e si trasferisce in prestito allo Schalke 04.
Questo il comunicato:
L'FC Schalke 04 ha ingaggiato il 24 volte nazionale tedesco Robin Gosens. Gosens si trasferisce inizialmente al Knappen in prestito dall'AC Fiorentina. Il contratto contiene modalità che rendono possibile un impegno permanente del 32enne. Robin Gosens torna in Germania con molti anni di esperienza nel massimo calcio internazionale: per FC Dordrecht e Heracles Almelo in Olanda, per Atalanta, Inter e Fiorentina in Serie A così come per l'Union Berlin, la dinamica ala ha collezionato più di 100 punti in oltre 400 partite di campionato e partite di UEFA Champions League.
(schalke04.de)
🆕 Der #S04 hat den 24-fachen deutschen Nationalspieler Robin Gosens unter Vertrag genommen. Gosens wechselt zunächst auf Leihbasis von der AC Florenz zu den Knappen und wird auf Schalke die Rückennummer 8 tragen. ✍️— FC Schalke 04 (@s04) July 17, 2026
Willkommen auf Schalke, Robin! 👋 pic.twitter.com/QckxAp8rBw
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