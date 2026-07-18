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SPENCE

L'Inter cerca un esterno destro che possa prendere il posto di Denzel Dumfries che ha abbracciato il progetto del Real Madrid. Il nome ora in pole position per raccogliere l'eredità dell'olandese sembra essere quello di Djed Spence del Tottenham.

Nel confronto tra i due giocatori si nota come Dumfries sia molto più decisivo in termini di gol e assist, nonostante sia stato a lungo assente per infortunio. Dalla parte dell'inglese c'è una caratteristica importante, assente nell'Inter: i dribbling riusciti. Non solo, l'esterno dell'Inghilterra dimostra di saper andare a duello e di essere importante sia in fase difensiva che in fase offensiva, occupando discretamente l'ultimo terzo di campo.

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