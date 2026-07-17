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Lautaro Martinez è inevitabilmente l'uomo del momento in Argentina dopo il suo gol decisivo contro l'Inghilterra. All'Inter, però, è il calciatore immagine ormai da anni e può addirittura diventarlo a vita. Spiega infatti il Quotidiano Sportivo: "Ad oggi Lautaro ha un contratto fino al 2029. Significa che al termine della stagione appena cominciata potrebbero entrare nel vivo le trattative per quello che dovrebbe essere l’ultimo contratto importante della carriera.

Il 22 agosto saranno 29 le candeline sulla torta e il “Toro“, che all’Inter è sbarcato nel 2018. Era l’estate del ritorno in Champions League dopo un lungo digiuno, un traguardo che con Lautaro in nerazzurro non è stato mai più mancato finora, grazie anche alle prodezze dell’argentino. Il capitano è forte di un ingaggio da 9 milioni di euro annui più bonus.

Ha deciso di non ascoltare le sirene arabe e nemmeno quelle che di tanto in tanto sono arrivate dall’Europa, vedi il Barcellona con Messi ancora in blaugrana. Oggi è il più pagato della rosa, oltre che la stella polare attorno al quale gira la squadra. In tanti, dentro e fuori dal club, hanno sottolineato negli ultimi anni come esista un’Inter con e una senza Lautaro. Nelle previsioni, c’è ancora tanto cammino davanti, prima che le strade si separino".