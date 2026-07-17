Piotr Zielinski è il primo calciatore a parlare in vista della nuova stagione. Dal ritiro nerazzurro in Germania arrivano, ai microfoni dei giornalisti tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT, le parole del centrocampista polacco.

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-Comincia la stagione, Inter reduce da due titoli: quali sono gli obiettivi, l'ambizione e i sogni per la prossima stagione?

Le ambizioni sono alte. Se vogliamo ripeterci in campionato, Coppa Italia e se vogliamo fare qualcosa di più in Champions League perché abbiamo una grande squadra e in CL dobbiamo fare meglio rispetto all'anno scorso.

-Tu cosa ti aspetti di trovare a livello personale. Cosa speri anche a livello personale per il tuo ruolo a centrocampo?

Abbiamo un reparto pieno di talento ed esperienza. Io voglio migliorare sempre e dare il mio contributo e cercare di fare più gol e assist per far vincere la squadra. Abbiamo ognuno caratteristiche diverse e ci copriamo bene e vogliamo dare il massimo, abbiamo tante qualità.

-Quali sono state le prime parole di Chivu? Come vi motiva?

Ritrovare ambizioni e fame per la nuova stagione. Lasciarci alle spalle quello che è stato e prepararci bene in vista della nuova stagione.

-Principale rivale per la prossima stagione c'è già?

Ci sono alcuni squadre fortissime che lotteranno con noi. Ci sono tanti cambiamenti, è ancora presto per dire chi sarà a lottare per lo scudetto. Ma ci saranno sicuramente 3-4 squadre.

-Che giocatori eri quando sei arrivato all'Inter e che giocatore ti senti adesso? Come vedi Stankovic?

Si è visto subito che ha ottime qualità: si è visto subito in allenamento che è un ottimo calciatore. Ha qualità, gamba, forza fisica, ci servono qualità così a centrocampo, darà il suo contributo sicuramente. È un grandissimo calciatore. Per quanto riguarda me, il primo anno per infortuni e poca continuità è stato infortunato. Ripartiamo dal secondo anno che si è visto il vero Zielinski: spero di migliorare ancora ed essere ancora più decisivo.

-La domanda di FCINTER1908.IT: tra i vari messaggi del presidente Marotta c'è quello di dover fare meglio in CL. Sentite una prospettiva diversa o gerarchia degli obiettivi è chiara?

La nostra squadra deve ambire a vincere su tutti i fronti, poi vediamo dove arriviamo. Ma il cammino fatto in CL l'anno scorso è stato al di sotto del nostro livello: c'è da migliorare.

-La finale Mondiale chi la vince: farete il tifo per Lautaro Martinez?

C'è un nostro compagno di squadra quindi faremo il tifo per lui. Anche se in passato ho giocato anche con Ruiz. Sarà una bellissima partita: facciamo il tifo per l'Argentina, per Lauti che è stato decisivo in semifinale e gli auguro il gol decisivo anche in finale, se lo merita. È un grandissimo giocatore, un leader, spero che vincerà il secondo Mondiale.

-Marotta e Chivu hanno detto che non si nascondono sullo scudetto...

Neanche io mi nascondo, sappiamo tutti quanto è bello vincere e cercheremo di fare di tutto per vincere ancora in campionato, la Coppa Italia e per fare meglio in CL.

(Fonte: Dall'inviato in Germania Daniele Vitiello)