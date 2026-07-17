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Jhon Lucumi è uno dei difensori della Serie A con più mercato: il centrale del Bologna è in scadenza tra un anno, e diversi club italiani ed esteri hanno iniziato a sondare il terreno. Tra questi c'è anche l'Inter, ancora alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, ma sul colombiano ci sono anche la Juventus, il Milan e squadre inglesi.

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La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione contrattuale del giocatore: "Il contratto, in scadenza nel 2027, non verrà rinnovato e il Bologna quindi ha necessità di fare cassa adesso in modo da non perderlo a parametro zero la prossima estate. Il colombiano era legato a una clausola da 28 milioni, che però è appena scaduta. Il club emiliano lo valuta ora sui 25".