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Luka Modric resta al Milan: il club rossonero ha ufficializzato il prolungamento del contratto del centrocampista croato, che resterà a Milano per un'altra stagione.

Getty Images

Il comunciato:

AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.

Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi.

Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14.

(acmilan.com)