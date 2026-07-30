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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l'acquisto in attacco di Santiago Castro dal Bologna, con un'operazione da 35 milioni di euro circa.

Getty Images

Ecco la nota del club giallorosso:

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"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!".

(Fonte: asroma.com)