Gustavo Varela è una delle grandi sorprese di questo inizio di Serie A. L'attaccante portoghese del Monza, classe 2005, ha cominciato la stagione con una media di un gol a partita e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Diversi grandi club italiani ed europei hanno già iniziato a seguirlo, con il mercato che potrebbe accendersi nei prossimi mesi.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come racconta Gianluca Di Marzio, tra le società più attente alla crescita di Varela c'è anche il Benfica, che lo ha ceduto al Monza durante l'estate. Ma proprio sull'accordo tra i due club emerge un dettaglio importante.

Varela, il Benfica può pareggiare le offerte. Ma niente recompra

Il Benfica ha mantenuto i cosiddetti matching rights, vale a dire il diritto di pareggiare un'eventuale offerta presentata da un altro club per acquistare Varela.

Non esiste invece alcun diritto di recompra, contrariamente a quanto raccontato da alcune indiscrezioni circolate in Portogallo.

La differenza è sostanziale: il Benfica non può semplicemente riportare a Lisbona il giocatore pagando una cifra già stabilita. Può invece intervenire qualora il Monza riceva un'offerta da un'altra società, pareggiandone le condizioni secondo quanto previsto dall'accordo.

Il cartellino dell'attaccante resta interamente nelle mani del club brianzolo.

Getty

Il Monza lo ha pagato poco più di 2 milioni

L'affare concluso in estate dal Monza rischia di rivelarsi particolarmente conveniente.

Varela è stato acquistato a titolo definitivo per poco più di 2 milioni di euro di parte fissa, dopo essersi messo in evidenza nella scorsa stagione in prestito al Gil Vicente.

Il Benfica ha mantenuto anche un'altra clausola: il 20% dell'eventuale futura plusvalenza realizzata dal Monza.

Significa che, in caso di cessione a una cifra superiore al valore di acquisto rilevante per il calcolo previsto dall'accordo, una parte del guadagno spetterà alla società portoghese.