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Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha commentato così gli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic chiusi dalla Juve: "Con i due colpi, non semplici acquisti, piazzati in queste ore, ma anche con l’arrivo di un calciatore funzionale come Celik e con un nuovo portiere a cui si sta lavorando — Vicario, sempre sensazione personale, rappresenterebbe un punto esclamativo — la Juve sta prendendo seriamente e concretamente forma.

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Capace di rispondere ai desideri e alle strategie del suo allenatore. Per essere, magari non ancora al livello di Inter e Napoli, ma molto più vicina alle favorite. Perché una squadra deve naturalmente essere forte, ma — alla base — ha bisogno di essere coerente. Come la Juve che sta nascendo".