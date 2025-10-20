“Gioca Sommer in porta”, ha detto l’allenatore nerazzurro. In difesa Bisseck e De Vrij favoriti e provati accanto a Bastoni. A centrocampo Frattesi e Sucic possono avere una chance come mezzali, con Calhanoglu in cabina di regia. A sinistra atteso Carlos Augusto al posto di Dimarco, a destra atteso Dumfries ancora. In attacco ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny per affiancare Lautaro, con l'italiano favorito.