Diversi cambi pronti in casa Inter per la sfida di Champions League di martedì contro l’Union SG (qui dove vederla in tv e streaming). Novità in ogni reparto per Cristian Chivu, dalla difesa all’attacco secondo Sky Sport.
Diversi cambi pronti in casa Inter per la sfida di Champions League di martedì contro l’Union SG: ecco la probabile formazione
“Gioca Sommer in porta”, ha detto l’allenatore nerazzurro. In difesa Bisseck e De Vrij favoriti e provati accanto a Bastoni. A centrocampo Frattesi e Sucic possono avere una chance come mezzali, con Calhanoglu in cabina di regia. A sinistra atteso Carlos Augusto al posto di Dimarco, a destra atteso Dumfries ancora. In attacco ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny per affiancare Lautaro, con l'italiano favorito.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
(Fonte: SS24)
