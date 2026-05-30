Aquilani con il suo Catanzaro ha conteso fino all'ultimo al Monza la promozione nei play-off di Serie B. La squadra calabrese ha sfiorato il ritorno in Serie Adopo 43 anni. Il tecnico, ed ex giocatore, ha già sul tavolo due proposte per il futuro. Secondo quanto riportato da Di Marzio su Skysport ci sarebbero due club di Serie A pronti ad ingaggiarlo: il Sassuolo e il Torino.
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Sky – Aquilani, Abate, Tedesco, Grosso: così si incastrano le panchine di Serie A
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"È pronto per incontrare questi due club ma credo che la scelta possa ricadere sul Sassuolo dove è stato già da giocatore e anche perché il Toro ha già incontrato Ignazio Abate, protagonista con la Juve Stabia del campionato di Serie B. Il borsino quindi pende più per Aquilani-Sassuolo e Torino-Abate. A Bologna invece sta per arrivare Domenico Tedesco, italiano di origini calabresi, figlio di migranti in Germania dove ha iniziato ad allenare e ha fatto una lunga trafila e ha studiato tantissimo. Ha allenato lo Schalke04, è stato ct del Belgio e poi ha allenato anche il Fenerbahce. Aveva il desiderio di allenare per la prima volta in Italia. Il club rossoblù ci aveva già pensato in passato e ora l'accordo è quasi definito", ha spiegato il giornalista.
La Fiorentina ripartirà da un ex Inter. Si tratta di Fabio Grosso che ha guidato il Sassuolo prima in Serie B e poi nell'ultima stagione in Serie A. "Vuole essere corretto, come del resto lo è stato per tutta la sua carriera - ha spiegato Di Marzio - vuole prima risolvere il contratto con il club neroverde prima di definire i programmi e chiudere con il club viola. Il Sassuolo deve prima prendere Aquilani. Vanoli al momento non ha ancora chiuso con la società viola. C'è stato un incontro con il suo agente al quale sono stati chiesti altri due giorni di tempo ma per sbrigare la pratica Grosso più che per la volontà di affidarsi all'allenatore che ha condotto la Fiorentina alla salvezza", ha concluso Di Marzio.
(Fonte: Skysport)
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