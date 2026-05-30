"È pronto per incontrare questi due club ma credo che la scelta possa ricadere sul Sassuolo dove è stato già da giocatore e anche perché il Toro ha già incontrato Ignazio Abate, protagonista con la Juve Stabia del campionato di Serie B. Il borsino quindi pende più per Aquilani-Sassuolo e Torino-Abate. A Bologna invece sta per arrivare Domenico Tedesco, italiano di origini calabresi, figlio di migranti in Germania dove ha iniziato ad allenare e ha fatto una lunga trafila e ha studiato tantissimo. Ha allenato lo Schalke04, è stato ct del Belgio e poi ha allenato anche il Fenerbahce. Aveva il desiderio di allenare per la prima volta in Italia. Il club rossoblù ci aveva già pensato in passato e ora l'accordo è quasi definito", ha spiegato il giornalista.