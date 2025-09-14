L'allenatore è libero dopo l'esonero del Fenerbahce e ha deciso di andare a vedere una partita del Porto che lo ha accolto alla grandissima

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 02:02)

Ha vinto con il Porto la Champions League ed oggi è tornato nello stadio che è stato suo dal 2002 al 2004. Accoglienza straordinaria per un allenatore speciale, José Mourinho, che nelle scorse ore è arrivato al Do Dragao per assistere alla partita della squadra di casa contro il Cd Nacional (Uno a zero con gol su rigore di Samu Aghehowa al 31'). Nelle scorse settimane, dopo la mancata qualificazione alla CL, il Fenerbahce lo ha esonerato e Mou ha approfittato dei suoi giorni di riposo per tornare 'a casa', là dove tutto è iniziato.

I tifosi lo hanno accolto con cori ed applausi e lui si è commosso per tanto calore nella sua prima volta da spettatore in tribuna. Quando le telecamere lo hanno inquadrato si è vista tutta l'emozione dell'ex allenatore dell'Inter che ha deciso di fare visita al club con il quale la sua storia da allenatore è iniziata. Mourinho aveva programmato di assistere alla partita del Porto e quando André Villas-Boas, presidente del club portoghese, lo ha saputo, ha voluto che vedesse la partita dalla tribuna presidenziale accanto al suo vice Rui Faria e ad altri ex giocatori della squadra.

Intanto il maxi schermo ha mandato le immagini della sua avventura al Porto e gli spettatori hanno applaudito l'uomo che da quelle parti ha vinto due volte il campionato, una Coppa di Portogallo, una Supercoppa di Portogallo e poi la Coppa UEFA nella stagione 2002-2003 e la Champions League nella stagione 2003-2004.

(Fonte: goal.com)