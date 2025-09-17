FC Inter 1908
Zazzaroni: “Mourinho firma col Benfica, non potevo dirlo. Ricomincia il giro”

Il direttore del Corriere dello Sport, su Instagram, ha parlato della nuova avventura dell'ex allenatore dell'Inter
Eva A. Provenzano
Lo aveva scritto qualche ora fa che Mourinhoaveva già in mente la squadra che avrebbe allenato. E in effetti l'allenatore portoghese, esonerato dal Fenerbahce per la mancata qualificazione in Champions, allenerà il Benfica. Ivan Zazzaroniconferma le indiscrezioni arrivate già oggi sull'ex tecnico dell'Inter su un suo approdo al club portoghese che ha appena esonerato Bruno Lage. Il giornalista su Instagram ha scritto un post dedicato proprio al mister.

"Ieri non potevo rivelare la squadra. Per me la parola data è un contratto firmato. Salvo imprevisti, Mourinho firmerà domani per il Benfica. Nel suo futuro in Champions il Napoli a Lisbona e la Juve a Torino. Ricomincia il giro, 25 anni dopo: sono felice per lui e per tutti quelli che lo stimano".

Mou giocherà quindi in Champions, la Coppa che gli è costata la panchina con il club turco, la Coppa che ha vinto con una delle rivali del Benfica, il Porto, la Coppa che ha vinto con l'Inter. E torna sulla panchina della squadra che aveva allenato nel 2000, la sua prima squadra come allenatore, dopo le esperienze da vice al Porto e al Barcellona.

 

