Onana sarà nerazzurro: “E l’Inter sul mercato ha fiutato un doppio affare”

Ormai non ci sono più dubbi sul futuro nerazzurro di André Onana, pronto a raccogliere l'eredità di Samir Handanovic fra i pali dell'Inter

"Tutto chiaro, dunque. Per il presente e per il futuro. L’Inter ha deciso di affidarsi a Onana, fiutando il doppio affare, tecnico ed economico. Sarà operazione a costo zero per un giovane che vanta già una buona esperienza internazionale: 36 presenze in Champions, 17 in Europa League e 18 partite con la nazionale".