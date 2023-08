Pavard all’Inter: ecco lo stipendio del nuovo difensore nerazzurro

Benjamin Pavard è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Ma quanto guadagnerà il francese? Pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione. Pavard godrà delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, ma solo per il 2024 (nel 2023 Pavard non può essere considerato residente fiscale in Italia, arrivando dopo la data limite del 2 luglio). Lo stipendio lordo per la prima stagione ammonterebbe dunque a 7,9 milioni di euro, spiega calcioefinanza.it.