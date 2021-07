Attacco, si apre pista estera: “Ramadani lo proporrà all’Inter in questi giorni”

Una volta piazzato Andrea Pinamonti, l'Inter si muoverà anche per regalare a Simone Inzaghi un altro attaccante

Una volta piazzato Andrea Pinamonti (cercato dall'Empoli ma possibile pedina di scambio nell'affare Nandez), l'Inter si muoverà anche per regalare a Simone Inzaghi un altro attaccante. In lista Andrea Petagna, ma non solo. Secondo Tuttosport, infatti, nei prossimi giorni il noto agente Fali Ramadani potrebbe riproporre ai nerazzurri il nome di Jovic del Real Madrid: