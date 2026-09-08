Interessante retroscena di mercato svelato da Fabrizio Romano dopo il terzo gol in tre partite di Davide Frattesi con la Lazio. Queste le parole del giornalista, direttamente sul suo canale YouTube in italiano.

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“Frattesi ha fatto il suo terzo gol consecutivo e la Juve aveva fatto valutazioni su di lui. Inter e Juve poi non hanno trovato il click per fare operazioni insieme, nonostante si fosse parlato di Frattesi (in ottica Juve, ndr) e Cambiaso (in ottica Inter, ndr). Spalletti caldeggiava l’operazione Frattesi già a gennaio. È una curiosità della serata, la Juve ha scelto di seguire altre strategie poi”, ha spiegato.