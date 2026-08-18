VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Il futuro di Kristjan Asllani si deciderà probabilmente negli ultimi giorni di mercato, con la consapevolezza che il centrocampista albanese non rientra nei piani futuri dell'Inter. Ne ha parlato Fabrizio Romano su YouTube:

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"Asllani? Si è parlato di Monza, ma non mi risulta essere una pista ancora calda. Per Asllani le opportunità arriveranno negli ultimi giorni e sarà il calciatore a decidere. Occhio al futuro di Francesco Acerbi, libero dopo essersi svincolato dall'Inter. Il ritorno al Sassuolo è una possibilità, c'è anche un'idea che porta al Bologna. Sono idee di lavoro, non piste avanzate, ma Acerbi potrebbe essere fra i protagonisti dei prossimi giorni. E' stato anche proposto al Napoli nei giorni scorsi".