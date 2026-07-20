Arrivano clamorose indiscrezioni sul futuro della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nello scorso weekend Pep Guardiola
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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiArrivano clamorose indiscrezioni sul futuro della Nazionale. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Paolo Maldini, direttore tecnico azzurro, e Leonardo, advisor, avrebbero incontrato nello scorso weekend Pep Guardiola a Barcellona per proporgli il ruolo di prossimo commissario tecnico dell'Italia.
L'incontro, secondo Sky, potrebbe essere durato per l'intero fine settimana. Maldini e Leonardo avrebbero esposto al catalano il progetto della Nazionale.
Le principali alternative, al momento, si chiamano Pirlo e Mancini. Ma l'Italia è al lavoro per convincere Guardiola.
(Fonte: Sky Sport)
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