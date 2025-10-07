L’Arabia lo corteggia, Xavi dice no: vuole una panchina in Europa

L'ex allenatore del Barcellona è ancora disoccupato ma non ha voluto accettare la corte dei club della Saudi Pro League

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 01:02)

C'è chi dice no. I milioni dell'Arabia Saudita evidentemente non gli interessano molto, almeno per il momento. Xavi, ex allenatore del Barcellona, non ha ancora una panchina, ma starebbe dicendo, stando ad alcune indiscrezioni, più volte no alle proposte che gli arrivano dalla Saudi Pro Leauge, il campionato saudita.

L'intento dell'ex centrocampista del Barça sarebbe quello di aspettare una proposta dall'Europa e pare che starebbe guardando con interesse all'evoluzione della storia tra il portoghese Ruben Amorim e il Manchester United, con il tecnico dei Red Devils definito 'sempre più in bilico'.

Qualche giorno fa il tecnico ha confessato che in passato poteva sbarcare all'Inter: «Nel 2008, prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la chance di andare al Bayern Monaco e all'Inter ma la mia priorità è sempre stato il Barcellona». C'era anche lui nel Barcellona che l'Inter di Mourinho ha sconfitto nella semifinale del 2010, quella che ha portato i nerazzurri alla finale di Madrid. Sliding doors.

(Fonte: SM)