UFFICIALE – Sommer nuovo portiere del Bruges: contratto di tre anni

Yann Sommer ha firmato un contratto con il Bruges fino al 2029: ecco il comunicato ufficiale del club belga

Matteo Pifferi Redattore 14 luglio - 09:08

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La notizia era nell'aria ma è arrivata l'ufficialità: Yann Sommer è diventato un nuovo portiere del Bruges. Ecco il comunicato ufficiale del club belga: "Yann Sommer ha firmato un contratto con il Bruges fino al 2029. Il portiere svizzero di 37 anni arriva a parametro zero dopo tre stagioni all'Inter.

Sommer è cresciuto nelle giovanili svizzere e si è affermato nel Basilea. Il portiere ha poi giocato per club come il Vaduz, il Borussia Mönchengladbach, il Bayern Monaco e l'Inter. Nel 2023 si è trasferito dal Bayern Monaco all'Inter, dove ha disputato 139 partite in tre stagioni. Sommer vanta anche una vasta esperienza a livello europeo, con 69 presenze in UEFA Champions League e 38 in UEFA Europa League.

Ha disputato oltre 790 partite a livello professionistico. Con il Basilea, Sommer ha vinto quattro volte il campionato svizzero e due volte la Coppa di Svizzera. Al Borussia Mönchengladbach è stato nominato Giocatore dell'Anno per tre volte. Con il Bayern Monaco ha vinto il campionato tedesco, mentre con l'Inter ha conquistato due volte lo scudetto, una Coppa di Germania e una Supercoppa europea.

A livello internazionale, Sommer ha rappresentato la Svizzera per molti anni. Il portiere ha esordito con la nazionale nel 2012 e ha disputato un totale di 94 partite internazionali. Sommer ha firmato un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!"