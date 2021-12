GdS – Inter, Perisic destinato a salutare. “C’è Kostic, occhio al talento dai costi più alti”

Nonostante l'apertura delle scorse settimane, Ivan Perisic sembra destinato a lasciare l'Inter la prossima estate

"Pensando già al dopo Perisic, l’unico tra i “rinnovabili” destinato a lasciare i nerazzurri, Marotta e Ausilio paiono aver già individuato il sostituto: Filip Kostic, mancino della Serbia e dell’Eintracht Francoforte. Arriverà in estate a meno che Vecino non faccia prima le valigie. A quel punto si potrebbe accelerare e portarlo ad Appiano già a gennaio anche se i tedeschi non sono esattamente aperti alla possibilità di privarsene subito. L’alternativa sarebbe Ramy Bensebaini, 25 anni, algerino, talento mancino del Borussia Moenchengladbach, ma molto più caro di Kostic".