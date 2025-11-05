FC Inter 1908
UFFICIALE / La Fiorentina ha scelto il nuovo ds dopo la risoluzione di Pradé

Il club viola ha annunciato di aver ingaggiato come direttore sportivo Goretti, dt della stagione 2024-2025
Eva A. Provenzano
"La Fiorentinacomunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola". In un comunicato stampa il club viola ha reso ufficiale il nome del nuovo direttore sportivo dopo la rescissione con Daniele Pradè.

Il dirigente, nato nel 1976, ha già rivestito il ruolo di ds nelle sue esperienze precedenti a Perugia, con il Cosenza e con il Pescara.

Fiorentina Pioli
Intanto nei prossimi giorni si capirà di più sul nuovo allenatore della squadra viola che è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa dopo l'esonero di Stefano Pioli.

