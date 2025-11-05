Di Marzio: “Il Genoa ha scelto De Rossi. In panchina contro la Fiorentina”

Dopo la separazione dall'ex Inter Patrick Vieira, il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà Daniele De Rossi ex giocatore e allenatore della Roma che torna in Serie A. Stando a quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio, si stanno definendo gli ultimi dettagli dell'accordo per permettere al nuovo tecnico di essere già in panchina con la Fiorentina nella gara che si gioca a Genova, domenica alle 15 e che è l'ultima prima della sosta per le Nazionali.
Il club rossoblù, che è guidato ad interim da Mimmo Criscito, sta per chiudere la trattativa per il nuovo allenatore
De Rossi dovrebbe dirigere già domani il primo allenamento della squadra rossoblù che nel frattempo sta lavorando sotto la guida di Mimmo Criscito e Murgita.
"La scelta del club di non attendere la pausa del campionato conferma la linea già delineata nei giorni scorsi: assicurarsi subito l’allenatore per dare una svolta al progetto tecnico, evitando ulteriori incertezze", si legge sul sito del giornalista di Skysport.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
