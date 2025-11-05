Di Marzio: “Il Genoa ha scelto De Rossi. In panchina contro la Fiorentina”

Dopo la separazione dall'ex Inter Patrick Vieira, il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà Daniele De Rossi ex giocatore e allenatore della Roma che torna in Serie A. Stando a quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio, si stanno definendo gli ultimi dettagli dell'accordo per permettere al nuovo tecnico di essere già in panchina con la Fiorentina nella gara che si gioca a Genova, domenica alle 15 e che è l'ultima prima della sosta per le Nazionali.