Mercato, Conte fa il nome top a zero per giugno. Sabatini: “L’Inter ha già stretta di mano”

Secondo SportMediaset, il club nerazzurro, su indicazione di Antonio Conte, ha messo il mirino su uno dei migliori parametri zero in Europa

Nonostante l'incertezza a livello societario, l'Inter non si ferma e continua il lavoro per garantire una continuità a livello tecnico ad alti livelli. Ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno varando il mercato dei parametri zero. Con un obiettivo davvero di grandissimo livello: "E' un mercato di svincolati e basso profilo: Marotta guarda quindi a Georginio Wijnaldum - riferisce Claudio Raimondi di SportMediaset durante il programma "Pressing" -, centrocampista olandese del Liverpool che andrà in scadenza e non rinnoverà.