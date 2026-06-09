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fcinter1908 calciomercato UFFICIALE – Benfica: “Il Real pagherà la clausola da 15mln per Mourinho”. Arriva Marco Silva
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UFFICIALE – Benfica: “Il Real pagherà la clausola da 15mln per Mourinho”. Arriva Marco Silva
Con un comunicato pubblicato attraverso i propri canali ufficiali, il Benfica ha annunciato l'addio di Josè Mourinho
Con un comunicato pubblicato attraverso i propri canali ufficiali, il Benfica ha annunciato l'addio di Josè Mourinho, che diventerà il nuovo allenatore del Real Madrid, con il club spagnolo che pagherà la clausola rescissoria da 15 milioni di euro per liberare il portoghese:
"Il Benfica comunica che il Real Madrid CF ha formalizzato l'intenzione di ingaggiare José Mourinho per un valore di 15 milioni di euro, avendo l'allenatore dato il suo accordo. Grazie, José Mourinho".
"Il Benfica annuncia di aver raggiunto un accordo con Marco Silva per la stipula di un contratto di lavoro valido per due stagioni, estendibile fino al 2028/29".
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