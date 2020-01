Arturo Vidal è stato ancora una volta decisivo per le sorti del Barcellona. Rimasto in panchina nei primi 45′ del derby disputato in trasferta contro l’Espanyol, il cileno, obiettivo di mercato dell’Inter, è subentrato al primo minuto della ripresa (al posto di Rakitic) ed ha segnato il gol della momentanea rimonta, prima del 2-2 finale targato Wu Lei. I blaugrana hanno raggiunto il Real Madrid in vetta alla Liga.